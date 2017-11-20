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Вольф и Лауда хотят удержать Хэмилтона в «Мерседесе»

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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф чётко дал понять, что команда желает сохранить Льюиса Хэмилтона, текущий контракт которого рассчитан до 2018 года. По информации некоторых западных СМИ, британец настаивает на увеличении зарплаты в 2019 году.

«Он величайший пилот из всех, с кем мне доводилось когда-либо работать. Конечно, мы очень хотим, чтобы он остался с нами», — заявил Вольф.

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда согласен с Вольфом и считает, что сохранение Хэмилтона очень важно для будущего команды. «Опытные гонщики становятся лучше от Гран-при к Гран-при, от года к году. Это единственный способ добиться успеха в любом спорте», — цитирует Лауду Globo.

Источник: Globo Esporte Сообщить об ошибке
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Мерседес Льюис Хэмилтон Ники Лауда Тото Вольф
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