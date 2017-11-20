Мэр Сан-Паулу: у «Интерлагоса» контракт с Liberty Media до 2020 года

Мэр Сан-Паулу Жоао Дориа подчеркнул, что информация о возможном переносе Гран-при Бразилии в другой город — спекуляции СМИ. Напомним, что подобные слухи появились после того, как во время этапа чемпионата мира—2017 сразу несколько человек пострадали от вооружённых ограблений, а в «Пирелли» из соображений безопасности даже были вынуждены отменить шинные тесты.



«Разговоры о переносе этапа во Флорианополис — просто спекуляции СМИ. У нас есть контракт с FIA и Liberty Media до 2020 года. И мы надеемся, что впереди у нас будет ещё пять, а то и 10 лет после приватизации автодрома.



Сан-Паулу — крупнейший деловой и туристический центр в Латинской Америке. Я не хочу отозваться неуважительно о Флорианополисе или любом другом городе, но Сан-Паулу так же важен для Формулы-1, как и Формула-1 для Сан-Паулу», — приводит слова Жоао Дориа Globo.