Ферстаппен: меня удивляет то, какую насыщенную жизнь ведёт Хэмилтон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил удивление, какую насыщенную жизнь в свободное от гонок время ведёт чемпион мира Льюис Хэмилтон.



«Я слежу только за несколькими пилотами в социальных сетях. Разве что за Даниэлем Риккардо, Льюисом Хэмилтоном и Пьером Гасли, потому что он хороший парень. Меня удивляет то, что делает Льюис в свободное время, какая у него насыщенная жизнь. Это его дело, он выигрывает гонки и титулы, так что это вряд ли ему мешает», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.