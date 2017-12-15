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Риккардо: давайте сохраним присутствие девушек на стартовой решётке

Риккардо: давайте сохраним присутствие девушек на стартовой решётке
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Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался за присутствие девушек на стартовой решётке перед началом гонок. Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 рассматривает вариант с исключением этой традиции из программы Гран-при.

«Это та часть спорта, которая привлекает. Быстрые машины и быстрые девушки. В этом спорте есть доминирование мужчин, я не хочу сказать, что тут нет места девушкам, но как бы то ни было, в паддоке больше мужчин, чем женщин. И я думаю, что девушки на стартовой решётке — это всегда здорово. Это что-то классное, что нравится всем. Так что я бы сохранил их присутствие, давайте сохраним их», — приводит слова Риккардо BBC.

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