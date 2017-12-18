Альгерсуари-старший: когда Алонсо ошибается, он перекладывает вину на окружающих

Известный испанский гоночный промоутер, отец бывшего пилота Формулы-1

Хайме Альгерсуари-старший обрушился с критикой на двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.



«Вопрос в том, собирается ли он меняться? Однажды он решил, что его имя и Формула-1 — синонимы. Два раза он стал чемпионом мира, но при том таланте, что у него есть, он мог выиграть восемь титулов. Достаточно было выступать за лучшие команды. Но Фернандо всегда всё делал по-своему. Всё дело в том, что, когда он ошибается, у него виноваты окружающие, он не ищет причины в себе. Он сам поставил себя так и теперь не знает, как это изменить», — цитирует Альгерсуари-старшего Diario Ara.