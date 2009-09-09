"Феррари" не привезла в Монцу никаких технических новинок

Команда «Феррари», несмотря на улучшение результатов в нескольких последних Гран-при и борьбу за 3-е место в Кубке Конструкторов, не возобновила программу развития F60. Как сообщается в официальном пресс-релизе, в Монце на Гран-при Италии будет использоваться то же шасси, что и на Гран-при Бельгии, где Кими Райкконен победил. Единственным отличием станет особая спецификация антикрыльев, так как в Монце требуется минимальная прижимная сила.

При этом команда отмечает, что KERS в Монце будет особенно эффективен, так как здесь есть длинные прямые, на которых система будет очень полезна, а также зоны серьёзного торможения, где очень легко перезарядить систему.