"Феррари" не привезла в Монцу никаких технических новинок
Поделиться
Команда «Феррари», несмотря на улучшение результатов в нескольких последних Гран-при и борьбу за 3-е место в Кубке Конструкторов, не возобновила программу развития F60. Как сообщается в официальном пресс-релизе, в Монце на Гран-при Италии будет использоваться то же шасси, что и на Гран-при Бельгии, где Кими Райкконен победил. Единственным отличием станет особая спецификация антикрыльев, так как в Монце требуется минимальная прижимная сила.
При этом команда отмечает, что KERS в Монце будет особенно эффективен, так как здесь есть длинные прямые, на которых система будет очень полезна, а также зоны серьёзного торможения, где очень легко перезарядить систему.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
20:58
-
20:00
-
17:28
-
16:33
-
15:45
-
14:37
-
13:47
-
12:53
-
12:04
-
10:53
-
10:03
-
00:51
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:42
-
23:27
-
22:40
-
21:54
-
20:56
-
19:46
-
18:53
-
17:48
-
17:09
-
17:02
-
16:05
-
14:51
-
14:51
-
14:02
-
13:50
-
12:49
-
11:40
-
10:41
-
09:40
-
00:56
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
22:57
Партнерский контент