Гаскойн: модель "Лотуса" — это не копия болида "Форс Индия"

Технический директор «Лотуса»Майк Гаскойн опроверг появившиеся в Интернете предположения, что модель болида, представленная командой на прошлой неделе, очень сильно напоминает модель болида «Форс Индия».

“Это совершенно новая модель, созданная на заводе Fondtech по заказу «Лотуса». Она создана на базе шасси спецификации 2010 года, разработанной в нашем бюро в Кёльне. Модель предусматривает топливный бак, соответствующий регламенту на следующий год, запрещающему дозаправки, в связи с чем колёсная база была удлинена.

Возможно, конфуз произошёл из-за того, что на фото машина обута в шины образца 2009 года. Но с этими шинами мы только фотографировали. Мы проводим тесты с покрышками спецификации 2010 года, которые являются собственностью компании «Бриджстоун»”, — цитирует Гаскойна Pitpass.