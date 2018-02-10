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Вольф: хотел бы знать, что после моего ухода «Мерседес» сможет быть лучше

Вольф: хотел бы знать, что после моего ухода «Мерседес» сможет быть лучше
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф отдал должное построенной в команде системе управления. По его мнению, уход любого ключевого сотрудника не станет для команды чем-то непоправимым, так как её успех основан на общей работе и не зависит от индивидуальностей.

«Из-за изменений регламента и обстоятельств Формулу-1 сложно считать статичной структурой. Это динамичная структура. Невозможно заморозить организацию из-за того, что она успешна. Нужно смотреть на следующее поколение лидеров и адаптироваться к ситуациям.

Впоследствии вы увидите развитие организации и приход молодых инженеров и механиков. Наша организация не зависит от индивидуальности, будь то Падди Лоу, Джеймс Элиссон, Энди Коуэлл или Тото Вольф. У нас отличная база персонала, которая выполняет великолепную работу, она заслуживает гораздо большего признания за то, что делается. Потому можно сказать, что, когда кто-то из верхушки покидает команду, это не сможет повлиять на организацию.

Мы должны сделать так, что, когда нынешние руководители в лице Энди Коуэлла, Джеймса Эллисона, Джона Оуэна или Альдо Косты уйдут, за ними придёт следующее поколение, у которого будут свои умения и способности придать команде сил. Мой вызов для себя состоит в том, что, если я когда-то решу покинуть команду, я бы хотел знать, что без меня она сможет стать лучше», — приводит слова Вольфа Autosport.

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