«Мерседес» планирует подписать контракт с Хэмилтоном в ближайшие недели

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседес» Тото Вольф рассказал о намерении команды в ближайшее время подписать долгосрочный контракт с действующим четырёхкратным чемпионом Формулы-1 британцем Льюисом Хэмилтоном.

«У нас очень хорошие обсуждения, мы идём по всем пунктам и ожидаем, что скоро будут новости. Чем быстрее, тем лучше. Нет никакого смысла подводить самих себя под давление. Льюис в команде уже шесть лет, и мы обсуждаем продление контракта на очень долгий срок. Пара недель — реалистичный срок для завершения. Быть может, несколько недель», — приводит слова Вольфа Sky Sports.