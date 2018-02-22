«Мерседес» планирует подписать контракт с Хэмилтоном в ближайшие недели
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседес» Тото Вольф рассказал о намерении команды в ближайшее время подписать долгосрочный контракт с действующим четырёхкратным чемпионом Формулы-1 британцем Льюисом Хэмилтоном.
«У нас очень хорошие обсуждения, мы идём по всем пунктам и ожидаем, что скоро будут новости. Чем быстрее, тем лучше. Нет никакого смысла подводить самих себя под давление. Льюис в команде уже шесть лет, и мы обсуждаем продление контракта на очень долгий срок. Пара недель — реалистичный срок для завершения. Быть может, несколько недель», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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