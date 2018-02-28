15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

За шесть часов тестов Формулы-1 пилоты проехали всего четыре круга на всех

За шесть часов тестов Формулы-1 пилоты проехали всего четыре круга на всех
Комментарии

За шесть часов третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне пилоты проехали всего четыре круга на всех — два на счету Даниэля Риккардо и по одному — у Фернандо Алонсо и Маркуса Эрикссона.

Причиной такой низкой активности на трассе стала крайне низкая температура воздуха и дорожного полотна и осадки, обрушившиеся на Барселону в виде мокрого снега с самого утра среды.

Материалы по теме
Фото
Снегопад срывает тесты Формулы-1 в Барселоне. Фоторепортаж

Сообщалось, что тестовый день могут перенести на пятницу, 2 марта, однако команда «Феррари» не позволила принять единогласное решение о переносе тестового дня. О том, будет ли компенсирован этот день коллективам, не сообщается.

Формула-1 2018. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 28 февраля
28 февраля 2018, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Фернандо Алонсо
McLaren
2:18.545
2
Даниэль Риккардо
Red Bull
3
Брендон Хартли
Scuderia Toro Rosso
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android