За шесть часов тестов Формулы-1 пилоты проехали всего четыре круга на всех
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За шесть часов третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне пилоты проехали всего четыре круга на всех — два на счету Даниэля Риккардо и по одному — у Фернандо Алонсо и Маркуса Эрикссона.
Причиной такой низкой активности на трассе стала крайне низкая температура воздуха и дорожного полотна и осадки, обрушившиеся на Барселону в виде мокрого снега с самого утра среды.
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Сообщалось, что тестовый день могут перенести на пятницу, 2 марта, однако команда «Феррари» не позволила принять единогласное решение о переносе тестового дня. О том, будет ли компенсирован этот день коллективам, не сообщается.
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