ФИА: в 2019-м болиды станут на 1,5 секунды медленнее

Николас Томбасис, глава отдела Международной автофедерации ФИА по техническим вопросам, связанным с формульными сериями, выразил мнение, что изменения в техническом регламенте, направленные на увеличение количества обгонов, сделают болиды медленнее.

«Трудно предсказать, насколько команды будут прогрессировать в 2019 году, но в целом мы ожидаем снижения скорости болидов. Мы ожидаем, что в следующем сезоне машины будут на 1,5 секунды медленнее на круге. Но если бы мы не скорректировали технический регламент, то по нашим прогнозам в 2019 и 2020 годах ситуация с обгонами стала бы совсем плохой», — сказал Томбасис Motorsport Week.