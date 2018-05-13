Алонсо: после плохого первого круга думал, что будет невозможно набрать очки

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо оценил восьмой результат в гонке Гран-при Испании Формулы-1.



«Первый круг был плохим, нас выдавили во втором повороте, и мы потеряли несколько позиций. После этого было очень сложно, тем более у нас был „суперсофт“. С такими шинами единственным вариантом отыграть места был ранний пит-стоп, но мы потеряли позиции и при этом должны были рано ехать в боксы — так что я думал, что будет невозможно набрать очки. Так что восьмое место даёт мне отличные ощущения. В кармане ещё четыре очка, мы пять гонок подряд в очках, и это хорошо.



Было очень весело: в одних поворотах солнечно, в других — такое тёмное небо, как в фильмах ужасов. Дождь помог бы добавить в гонку перца, но так и не пошёл.



Мы делаем шаги вперёд. Две гонки назад мы были в восьми десятых от „Рено“, в Баку — в восьми с половиной, а здесь мы на одном уровне. Но топ-команды вроде „Мерседеса“, „Феррари“ и „Ред Булл“ по-прежнему очень далеко, а мы продолжаем выступать в другой лиге», — приводит слова Алонсо AS.