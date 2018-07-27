Лоу: «Уильямс» нашёл новые хорошие направления с новинками

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу остался удовлетворён работой команды на свободных практиках Гран-при Венгрии. По словам функционера, заезды в Венгрии дают надежду на качественную работу обновлений.

«Это был типичный жаркий день в Венгрии, который неизбежно делает всё сложнее, чем обычно. Днём рядом ходили грозы, но, к счастью, они не затронули трассу. Но мы ожидаем, что дожди ещё могут пойти завтра. В плане работы на трассе мы отталкивались от результатов, которые собрали в Германии неделю назад. Мы провели дополнительные тесты, особенно в первой сессии, и нашли новые хорошие направления с нашими новинками.



Мы провели большую часть второй практики, изучая работу с шинами в таких жарких условиях, чтобы быть готовыми к гонке. Неизбежно, что в воскресенье будет сложно, но это верно для всех. У нас впереди много работы вечером, чтобы попробовать найти улучшения на квалификацию, которая здесь очень важна, и, вероятно, в меньшей степени на гонку, ведь обгоны здесь сложнее», — приводит слова Лоу пресс-служба его команды.