Реддинг разделся до трусов, прощаясь с MotoGP

Британский мотогонщик Скотт Реддинг ярко попрощался с чемпионатом мира по мотогонкам MotoGP. После завершения финальной гонки сезона в Валенсии Реддинг начал раздеваться и выбросил в толпу болельщиков практически всю свою экипировку — перчатки, обувь и даже гоночный комбинезон. Таким образом, на Реддинге остались только шлем и трусы.
«Я всегда хотел сделать это. Было холодно и сыро, но кого это волнует! Нам всё равно нужно улыбаться и наслаждаться», — написал Реддинг в своём инстаграм-аккаунте.
Реддинг выступал в MotoGP с 2014 года, за это время дважды поднявшись на подиум. В личном зачёте Скотт не поднимался выше 12-й позиции. В сезоне-2018 в составе Aprilia Racing Team Gresini Реддинг набрал 20 очков и занял 21-е место. В 2019 году Скотт перейдёт в британский Супербайк.
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