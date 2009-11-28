Шумахер выиграл первую гонку во Флорианаполисе

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер выиграл первую картинговую гонку во Флорианаполисе (Бразилия), организатором которой являетсяФелипе Масса. Вторым финишировал Витантонио Лиуцци, третьим — сам Масса. Таким образом, весь подиум заняли пилоты Формулы-1. Вторая гонка пройдёт в воскресенье, а победитель соревнования определится по сумме баллов.

Картинг. Флорианаполис. Гонка 1.

1. М. Шумахер

2. В. Лиуцци

3. Ф. Масса

4. Л. ди Грасси

5. В. Мейра

6. Р. Баррикелло

7. Т. Канаан

8. А. Пиццония

9. Н. Пике

10. Д. Памплона

Лучший круг: Михаэль Шумахер — 55.841 (27-й круг)