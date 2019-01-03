Сироткин примет участие в тестах новичков Формулы-Е

Российский пилот Сергей Сироткин будет участвовать в тестах новичков серии Формулы-Е за команду «Mahindra», об этом сообщается в «твиттере» команды.

Тесты пройдут 13 января. Вместе с Сироткиным тестировать болид «Mahindra» будет пилот по развитию команды Сэм Дейонг.

«Формула-Е – один из самых быстро развивающихся чемпионатов в настоящее время. Соревнования здесь проводятся на самом высоком уровне. Всё больше новых автомобильных производителей приходит в эту серию, поскольку они уверены, что за электромобилями будущее. Появляется всё больше новых решений для этих машин, и они быстро эволюционируют. В 2016 году я уже тестировал автомобиль Формулы-Е, но за два прошедших года он изменился, и мне будет интересно познакомиться с новой техникой. С нетерпением жду, когда смогу получить этот интересный опыт вместе с командой Mahindra», — приводятся слова Сироткина в пресс-релизе «Mahindra».

В декабре Сироткин принял участие в тестах DTM, а позднее стало известно, что в 2019 году он выступит в гонке «24 часа Ле-Мана».