Руководитель Mahindra: уверен, опыт Сироткина будет нам чрезвычайно полезен

Руководитель команды Mahindra Racing Дилбаг Джилл высказался об участии российского пилота Сергея Сироткина в тестах новичков Формулы-Е за его команду.

«Я рад сообщить, что Сергей Сироткин примет участие в тестах с нашей командой в Марокко. С самого начала своей карьеры Сергей показывал себя как очень талантливого пилота, и мы очень рады, что он проведёт эти тесты пятого сезона именно с нами. Уверен, что его опыт будет нам чрезвычайно полезен», — приводятся слова Джилла в пресс-релизе «СМП Рейсинг».

Тесты пройдут 13 января. Вместе с Сироткиным тестировать болид «Mahindra» будет пилот по развитию команды Сэм Дейонг.

Напомним, в декабре Сироткин принял участие в тестах DTM, а позднее стало известно, что в 2019 году он выступит в гонке «24 часа Ле-Мана».