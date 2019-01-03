Бриаторе: Шумахер никогда не жаловался

Бывший руководитель «Бенеттона» Флавио Бриаторе рассказал об особенностях работы с Михаэлем Шумахером.



«Шумахер никогда не жаловался. Когда с машиной были проблемы, он делал всё, чтобы их решить, в то время как другие пилоты просто жаловались бы на болид. Он проводил много времени, работая с инженерами, мотивировал всех добиться большего. Никто не видел ранее такого отношения со стороны пилота. Он никогда не сдавался.



Когда он подписал контракт с нами, я увидел, что он тренирует шею по четыре часа в день. Он сказал, что это важно из-за перегрузок. Мы построили тренажёрный зал в Энстоуне специально для него. И это сработало. После одной из гонок Мэнселл был полностью вымотан, а Михаэль мог спокойно проехать дистанцию ещё одного Гран-при», — приводит слова Флавио Бриаторе Speedweek.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.