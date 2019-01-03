В музее «Феррари» в Маранелло открылась выставка, посвящённая 50-летию Михаэля Шумахера. На выставке представлены все болиды «Феррари» семикратного чемпиона мира, в том числе и дорожные машины, которые были созданы в сотрудничестве с Михаэлем.

Напомним, к 50-летию Шумахера было выпущено специальное приложение, представляющее собой виртуальный музей. В приложении можно посмотреть 3D-модели болидов, на которых выступал Михаэль, послушать звуки двигателя, которые они издавали. Установившие приложение получат также углублённую статистику, рекорды Шумахера и его интервью, записанные в 2013 году. Болельщикам предоставится возможность провести виртуальный тур как по выставке Михаэля в Кёльне, так и по трассе для картинга в Керпене, где немец тренировался в детстве.



Это приложение появится с другим новым приложением — Schumoji. Установившие его смогут пользоваться смайлами для социальных сетей с изображением Михаэля и его сына Мика, выступающего в Формуле-2. Приложение с эмодзи появится для скачивания также в день рождения Шумахера-старшего. Все доходы пойдут в фонд Keep Fighting.