Сироткин выложил своё фото с Шумахером со времён картинга

Экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поздравил с 50-летним юбилеем семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера. На своей официальной странице в «Инстаграме» россиянин выложил соответственный пост.

«С днём рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!» — написал Сироткин. Интересно, что к посту было прикреплено совместное фото Сироткина с Шумахером, сделанное во времена выступлений Сергея в картинге.

Пост можно увидеть также в инстаграм-аккаунте Сергея Сироткина.

Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет Шумахер продолжает восстанавливаться после травмы головы, полученной в декабре 2013 года на горнолыжном курорте во Франции. О состоянии прославленного гонщика известно крайне мало, семья хранит тайну личной жизни.