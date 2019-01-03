Монтойя, Масса, Алези и другие охарактеризовали Шумахера одним словом

Сегодня, 3 января, исполняется 50 лет семикратному чемпиону мира Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. В связи с этим множество действующих и бывших пилотов и функционеров поделились мнением о легендарном немце. В Формуле-1 провели опрос среди экс-соперников Михаэля и его коллег, попросив тех охарактеризовать Шумахера одним словом.

Фернандо Алонсо назвал его талантливым, Жан Алези для ёмкой характеристики подобрал слово «совершенство», экс-партнёр Михаэля по «Феррари» Рубенс Баррикелло назвал немца решительным. Росс Браун отметил профессионализм семикратного чемпиона мира. Флавио Бриаторе сказал, что Шумахер — король.

Ещё один бывший напарник Шумахера по команде, Фелипе Масса, признался, что тот является для него героем. Хуан Пабло Монтойя назвал экс-соперника своей целью, а чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл — исключительным.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».