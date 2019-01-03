Эрикссон: надеюсь, что, будучи в «Феррари», Леклер надерёт кому-то зад

Экс-пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился ожиданиями от дебюта в составе «Феррари» бывшего напарника по команде Шарля Леклера. Швед надеется, что Леклеру с первого же сезона в «Скудерии» удастся заявить о себе.

«Мне будет очень интересно следить за Шарлем. Думаю, что он будет очень хорош уже в первый год в „Феррари“. Если это будет так, то это отразится и на моей репутации. Так что будем надеяться, что Леклер в „Феррари“ надерёт кому-то зад. Думаю, что Шарлю будет по плечу удивить Феттеля. За этим будет интересно следить. Должно быть, он будет хорош», — приводит слова Эрикссона Crash.

Минувший сезон Шарль Леклер и Маркус Эрикссон провели в «Заубере». После завершения чемпионата монегаск стал пилотом «Феррари», а швед остался без места боевого пилота в Формуле-1 и попробует свои силы в IndyCar.