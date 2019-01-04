Масса поблагодарил Шумахера за то, что тот сохранил ему место в «Феррари»

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса признался, что на одном из этапов его карьеры он мог остаться без места в Ф-1, но спас его от такой участи семикратный чемпион мира и бывший напарник по команде Михаэль Шумахер. Соответствующее заявление было сделано в день 50-летия легендарного немца.

«Дорогой Шуми, ты очень особенный для меня человек. Никогда не забуду, как ты помогал мне на протяжении карьеры. Когда я говорю о помощи, то говорю не только о Формуле-1. Ты — мастер, профессор. Ты помог мне в тот момент, когда решил покинуть Формулу-1, в 2006 году. На тот момент у „Феррари“ уже был контракт с Кими Райкконеном, и если бы ты не принял решение уйти, я бы остался без места в Формуле-1.

Я знаю, что ты сказал руководству «Феррари» продолжить сотрудничество со мной. Ты выразил удовлетворение и порадовался, что я могу получить твоё место. Ты сказал мне, что я великолепный и первоклассный пилот, я никогда этого не забуду. Ты всегда говорил, что мы братья. Сегодня ты оказался в очень сложной ситуации, но я желаю тебе всего самого лучшего. С днём рождения", — приводит слова обращения Массы к Шумахеру Speedweek.