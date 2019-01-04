Хюлькенберг: Риккардо принесёт в «Рено» информацию из «Ред Булл»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг надеется на то, что его новый напарник Даниэль Риккардо поможет в развитии команды.



«С новыми передними антикрыльями никто не знает, что именно нас ждёт. Однако это не жёсткая перезагрузка в правилах, а скорее мягкий сброс настроек. Будучи заводской командой, мы должны стать ближе к лидерам. В последней гонке мы отставали от них на 1-2 секунды на круге, так что теперь нам нужно отыграть хотя бы половину отрыва. «Феррари» тоже потребовалось время, чтобы приблизиться к «Мерседесу». И нам тоже нужно это время. Сегодня невозможно прийти в Формулу-1 и сразу всех разорвать. Всё стало слишком сложным, и для начала необходимо собрать нужных людей. На всё это требуется время.



Риккардо – это глоток свежего воздуха. И, разумеется, он принесёт нам какую-то информацию, которую узнал в «Ред Булл». Понятно, что мы, гонщики, не специалисты в области техники или аэродинамики. Он не может нам рассказать, как создать дефлектор. Увы, так не получится. Но он поможет нам, если расскажет, как в «Ред Булл» настраивали болид или какие системы у них есть в болиде», – цитирует Хюлькенберга Auto Motor und Sport.