Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Райкконен: у меня хорошее предчувствие, поэтому я перешёл в «Заубер»

Райкконен: у меня хорошее предчувствие, поэтому я перешёл в «Заубер»
Авто / Формула-1

Пилот Кими Райкконен воодушевлен тем, что после перехода из «Феррари» в «Заубер» он сможет сильнее сконцентрироваться на спортивной составляющей гонок. По словам финского гонщика, он с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон.

«Я с нетерпением жду этого. Во многих отношениях всё будет иначе, но цель всё равно остаётся той же. Речь идёт больше о самих гонках, чем о каких-то других вещах. Надеюсь, всё сложится хорошо для нас обоих. Вот цель.

У меня хорошее предчувствие, и именно поэтому я согласился вернуться в „Заубер“. Я действительно не думал о задачах на сезон. Нужно понять, какими будут новые болиды. Мы увидим, на каких позициях мы находимся, и, отталкиваясь от ощущений, начнём работу», — цитирует Райкконена GPblog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент