Райкконен: у меня хорошее предчувствие, поэтому я перешёл в «Заубер»

Пилот Кими Райкконен воодушевлен тем, что после перехода из «Феррари» в «Заубер» он сможет сильнее сконцентрироваться на спортивной составляющей гонок. По словам финского гонщика, он с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон.



«Я с нетерпением жду этого. Во многих отношениях всё будет иначе, но цель всё равно остаётся той же. Речь идёт больше о самих гонках, чем о каких-то других вещах. Надеюсь, всё сложится хорошо для нас обоих. Вот цель.



У меня хорошее предчувствие, и именно поэтому я согласился вернуться в „Заубер“. Я действительно не думал о задачах на сезон. Нужно понять, какими будут новые болиды. Мы увидим, на каких позициях мы находимся, и, отталкиваясь от ощущений, начнём работу», — цитирует Райкконена GPblog.