Абитебуль: прогресс в вопросе двигателя велик как никогда

Глава «Рено» Сириль Абитебуль уверяет, что за время межсезонья команда уже здорово прибавила. По словам функционера, в первую очередь это касается возможностей новой силовой установки.

«Мы прибавили во всех аспектах. Что касается двигателя, то прогресс в этом вопросе больше, чем когда-либо нам удавалось достигать зимой. То же самое касается аэродинамической трубы, но в этом отношении мы должны быть аккуратны, так как аэродинамику ждут большие изменения. Все знают, что происходит в таких случаях. Машины сильно теряют в прижимной силе, а потом быстро навёрстывают. Как бы то ни было, мы везде прибавили: в инженерии, разработке и производстве.

Теперь у нас есть определённый уровень ресурсов, есть стабильность организации, также к нам присоединились новые люди. Всё работает достаточно эффективно. Так что, невзирая на большие вызовы, ситуация выглядит позитивно», — приводит слова Абитебуля Motorsport.