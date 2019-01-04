«Хонда» прекратила сотрудничество с компанией, помогавшей развивать двигатель

«Хонда» прекратила сотрудничество с австрийской компанией AVL, которая является одной из крупнейших независимых фирм, занимающихся разработкой силовых агрегатов, развитием существующих моторов, а также специализируется на гибридных установках. «Хонда» прибегала к услугам AVL на протяжении некоторого времени, дорабатывая силовую установку для болида Формулы-1.

Причиной разрыва сотрудничества «Хонды» и AVL стали конфликты между руководством австрийской компании и инженерами «Хонды», сообщает Auto Bild. Ранее по той же причине партнёрство с AVL свернули в «Феррари». Информацию о прекращении совместной работы между компаниями подтвердил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Также австрийский функционер подтвердил, что в «Ред Булл» ограничат сотрудничество Марио Иллиена и «Хонды». Инженер в своё время не сумел найти правильные решения для преодоления проблем в работе силовых установок японских мотористов.