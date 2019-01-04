Вольф: в будущем Расселл может стать ещё одной звездой Формулы-1 из Британии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф оценил перспективы пилота молодёжной программы Джорджа Расселла, который в 2019 году дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Уильямс». По словам функционера, в будущем Расселл может повторить путь других чемпионов из Великобритании.

«Я могу лишь повторить то, что мне сказал руководитель команды ART GP Себастьян Филипп: что это один из лучших пилотов, имея в виду тех, которые когда-либо у нас были. Думаю, что у нас есть ещё один пилот из Великобритании, который в будущем может стать звездой Формулы-1. Моя первая встреча с ним состоялась, когда ему было 15 или 16 лет. Тогда он выиграл чемпионат британской Формулы-4.

Он собирался проводить дебютный сезон в Формуле-3 с командой Carlin и спросил меня, не будут ли для него закрыты двери «Мерседеса», если он проведёт сезон в команде, не использующий наш двигатель. Это был очень умный вопрос, который говорил о многом», — приводит слова Вольфа Crash.