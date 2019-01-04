Кубица: меня не пугает то, что я был вне гонок на протяжении 8 лет

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не испытывает страха перед стартом следующего сезона, в ходе которого он первый раз за 8 лет попробует себя в роли боевого гонщика команды Формулы-1.

«Мы начинаем с нуля, так что меня совсем не пугает то, что меня не было в гонках восемь лет. Я знаю, что меня ждёт, и знаю, что мне нужно делать. Если я буду справляться с работой хорошо, то все будут довольны. Со спортивной точки зрения большим вызовом будет то, оправдаю ли я ожидания. Я совсем не боюсь. Я готов и хорошо мотивирован.

Чем больше у тебя опыта, тем больше ты готов. Я был готов к возвращению ещё в минувшем сезоне, но за минувшие месяцы я сумел узнать больше», — приводит слова польского пилота GPblog.