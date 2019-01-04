В «Хаасе» довольны потенциалом нового болида, но опасаются прогресса соперников

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что работа над новой машиной движется по запланированному расписанию и что он ожидает от неё достойных показателей. Вместе с тем функционер отметил, что он опасается прогресса соперников, и прогнозирует плотную борьбу в середине пелотона, подобную той, что наблюдалась на протяжении минувшего чемпионата.

«Всё движется согласно расписанию, как и должно быть. Всё происходит так, как каждый год. В чём-то ты отстаёшь, но в этом нет ничего необычного. Уверен, у нас будет хороший болид, но не знаю, насколько хороши будут соперники. Мы довольны нашими показателями. Но если кто-то найдёт лазейку в новом регламенте, а мы нет, то как я могу быть уверен в результате? Но уверен, что мы делаем хорошую работу.

Что касается борьбы в следующем сезоне, то я убеждён, что все команды середины пелотона намерены бороться за четвёртое место, к этому будем стремиться и мы. Нам просто необходимо выполнить хорошую работу на протяжении зимы», — приводит слова Штайнера F1Today.