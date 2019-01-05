Карякин рассказал о 32-часовой дороге на ралли «Дакар» из Екатеринбурга в Лиму

6 января в Перу стартует 41-й ралли-марафон «Дакар». Победитель «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин, который в этом году вместе со штурманом Антоном Власюком будет участвовать в классе «багги», рассказал, как прошёл перелёт в Южную Америку, а также поделился новостями о подготовке к старту гонки.

«Перелёт прошёл хорошо. Пускай это было 32 часа общего времени путешествия. Мы в 8:30 вылетели из Екатеринбурга 2 января и в 5:50 утра 3 января были в Лиме. У нас был довольно сложный стыковочный маршрут Екатеринбург-Москва-Франкфурт-Мадрид-Перу. Перелёт оказался очень дорогой, но мы выбрали оптимальный вариант исходя из времени и цены.

Подготовка идёт в рабочем режиме. Мы сейчас устанавливаем камеры, выбирая оптимальные для этого позиции. Пробуем разные варианты и компоновки забора воздуха для вариатора и двигателя. На самом деле уже много сделано, и ещё много предстоит, но завтра в 12:45 наши машины будут гарантированно готовы к старту. На улице у нас очень жарко – плюс 35. В бивуаке мы стоим прямо на берегу Тихого океана. Такое расположение позволяет дополнительно заряжаться энергией океана, и это правда помогает. В целом всё пока позитивно – у команды отличный настрой, и все настроены на самый высокий результат", — написал спортсмен на своей странице в «Фейсбуке».