Аль-Аттия: будет сложно, но я готов выиграть этот «Дакар»

Катарский гонщик команды Toyota Gazoo Racing, двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нассер Аль-Аттия рассказал о своём настрое на гонку 2019 года, которая стартует 7 января.



«Всем привет! Вот моя новая машина — моя новая крошка! Я надеюсь, что проведу хорошую гонку здесь, в Перу. Этот „Дакар“ будет действительно особенным, потому что он продлится всего 10 дней и пройдёт только в одной стране. Будет нелегко, даже сложно, но я готов выиграть этот „Дакар“, — заявил Аль-Аттия в интервью корреспонденту „Чемпионата“ Светлане Амеличкиной.

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