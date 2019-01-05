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Хюлькенберг: должен показывать максимум возможного, чтобы опередить Риккардо

Хюлькенберг: должен показывать максимум возможного, чтобы опередить Риккардо
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением о предстоящем соперничестве с новым напарником по команде, Даниэлем Риккардо.

«Я должен показывать максимум возможного. Не думаю, что мне нужно прыгать выше головы, чтобы опередить Риккардо. Я всегда стараюсь выжать максимум возможного. Если делаю свою работу правильно, я обычно выступаю довольно хорошо, и этого оказывается достаточно, чтобы опередить напарника. Однако с приходом Даниэля в этом вопросе могут возникнуть проблемы.

Он быстрый, он очень хорош во всех аспектах, он многократный победитель Гран-при. Я просто должен работать на пределе возможностей и быть стабильным и голодным до результата», — приводит слова Нико Хюлькенберга RaceFans.

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