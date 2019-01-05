Хюлькенберг: должен показывать максимум возможного, чтобы опередить Риккардо

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением о предстоящем соперничестве с новым напарником по команде, Даниэлем Риккардо.



«Я должен показывать максимум возможного. Не думаю, что мне нужно прыгать выше головы, чтобы опередить Риккардо. Я всегда стараюсь выжать максимум возможного. Если делаю свою работу правильно, я обычно выступаю довольно хорошо, и этого оказывается достаточно, чтобы опередить напарника. Однако с приходом Даниэля в этом вопросе могут возникнуть проблемы.

Он быстрый, он очень хорош во всех аспектах, он многократный победитель Гран-при. Я просто должен работать на пределе возможностей и быть стабильным и голодным до результата», — приводит слова Нико Хюлькенберга RaceFans.