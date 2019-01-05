Перес: «Форс Индия» — лучшая после «Феррари» и «Мерседеса»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес высоко оценил потенциал команды и назвал выступления в ней лучшим вариантом, после «Феррари» и «Мерседеса».



«Я провёл здесь намного больше лет, чем предполагал. Мне здесь комфортно. Я очень оптимистичен. Считаю, если вы не можете получить контракта с командами «Мерседес» или «Феррари», то «Форс Индия» — лучший вариант.



Считаю, что у команды огромный потенциал. В 2016 и 2017 годах мы были лучшими из остальных и были близки к этому в 2018 году. Есть перспектива развития. Посмотрим, как будут складываться дела в 2019 году, но меня определённо волнует будущее этой команды. Лоуренс относится к проекту с большим энтузиазмом», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.