«Хонда» довольна тем, что «Ред Булл» и «Торо Россо» используют одинаковые детали

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе подчеркнул, что использование командами «Торо Россо» и «Ред Булл» идентичных деталей болида упростит работу мотористов. Младшая команда австрийской конюшни практически скопирует заднюю часть машины «Ред Булл».

«Это большое преимущество. Нам не нужно будет общаться с одной и другой командой отдельно. Да, у них разные шасси, мы должны будем адаптироваться к каждой команде отдельно, но они не слишком отличаются по спецификации.



Теоретически, у нас будет в два раза больше данных не только на трассе, но и в плане завода. У «Ред Булл» другая философия автомобиля, другой способ работы, особенно на трассах. Однако мы можем получить от новой команды больше информации, узнать больше нового. Это большая выгода для нас», — приводит слова Танабе Autosport.