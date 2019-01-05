Титов: СУ «Африка Эко Рейс — 2019» был испорчен техническими неполадками

Российский раллийный гонщик Алексей Титов прокомментировал итоги четвёртого дня «Африка Эко Рейс — 2019», на котором он столкнулся с техническими проблемами и финишировал только на 30-м месте, уступив две минуты победителю спецучастка Доминику Лауре.



«Прошёл очередной интересный и очень быстрый спецучасток, который был испорчен технической неполадкой. На 47-м км у нас целиком и полностью оторвало бачок заднего правого амортизатора, и мы ехали всю дистанцию без задней подвески. На всех кочках её сильно пробивало, поэтому скорость была невысокой. Задачей дня было добраться до финиша и собрать все контрольные точки, чтобы не получить пенализацию.



Нас обогнали все, кто мог, но, приехав на бивуак, мы обнаружили, что по результатам потеряли не много времени и всего одну позицию в генеральной классификации. С хорошим, оптимистичным настроением движемся вперед, и совершенно точно есть огромный плюс по сравнению с прошлым годом, когда мы к этому этапу уже проехали на буксире и пропустили один спецучасток. Очень позитивная обстановка у нас на бивуаке. Команда «ГАЗ Рейд Спорт» впервые на марафоне, так что весело наблюдать за большим коллективом команды из 40 человек — ходим, друг другу помогаем и с удовольствием общаемся», — приводит слова Титова пресс-служба ралли-марафона.