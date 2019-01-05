Младший брат Леклера примет участие в тестах Формулы-E

13 января в Марракеше (Марокко) состоятся тесты новичков серии Формулы-Е. Команда Venturi пригласила принять в них участие младшего брата пилота «Феррари» Шарля Леклера — Артура Леклера, сообщает Autosport. Ещё один пилот, который отработает за команду из Монако на тестах, — Норман Нато.

Минувший сезон Артур Леклер провёл во Французской Формуле-4. Там ему удалось добыть две победы и завоевать один поул. Чемпионат он завершил на пятом месте в общем зачёте.

«Для меня честь быть выбранным командой Venturi, особенно для меня это важно как для монегаска. Очень благодарен за такую возможность. Особенно хочу поблагодарить Жильдо Пасторе и Сьюзи Вольф», — сказал Леклер-младший.

Напомним, основными пилотами Venturi в Формуле-E являются Фелипе Масса и Эдоардо Мортара.