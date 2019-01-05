Р. Браун: история о том, что Шумахера открыл Бриаторе, преувеличена

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун вспомнил времена дебюта Михаэля Шумахера в Формуле-1, отметив, что популярная история о том, что талант немца открыл Флавио Бриаторе, является преувеличением.

«К моменту дебюта Шумахера в Спа у нас были два пилота — Морено и Пике, а у «Джордана» было свободное место. Мы пытались довести до Бриаторе мысль, что соответствующий обмен нам будет выгоден. Но Флавио сомневался, потому как на тот момент ничего не слышал о Шумахере. После выступления Михаэля в Спа появилась история о том, что Флавио открыл талант Шумахера, но это было преувеличением.

Но мы с Томом Уокиншоу настаивали на переходе Шумахера в «Бенеттон», потому как понимали, насколько он хорош», — приводит слова Брауна GPblog.