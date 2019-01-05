Ди Монтедземоло: надеюсь, с Шумахером произойдёт что-то хорошее

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло выразил надежду на то, что состояние семикратного чемпиона мира Формулы-1 и экс-пилота «Скудерии» Михаэля Шумахера станет лучше, отметив, что немец решительно борется с последствиями травмы головного мозга, которую он получил на горнолыжном курорте в декабре 2013 года.

«Надеюсь, что с Михаэлем произойдёт что-то хорошее, но я не могу сказать ничего больше. Могу только добавить, что Михаэль борется с недугом с большой решимостью и находится в окружении потрясающей семьи», — приводит слова ди Монтедземоло Marca.

На протяжении последних пяти лет Шумахер продолжает восстанавливаться после травмы головного мозга, полученной в декабре 2013 года на горнолыжном курорте во Франции. О состоянии прославленного гонщика известно крайне мало, семья хранит тайну личной жизни.