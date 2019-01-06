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Хаккинен: если бы Шумахер перешёл в «Макларен», у нас бы с ним были проблемы

Хаккинен: если бы Шумахер перешёл в «Макларен», у нас бы с ним были проблемы
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 и один из самых принципиальных соперников семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мика Хаккинен признался, что он бы вряд ли смог ужиться в одной команде с немецким пилотом.

«Если бы мне сказали, что Шумахер переходит в „Макларен“, я бы сказал: „Отлично, круто“. Это было бы удивительно, но вопрос в том, как бы всё это работало. Я думаю, что команда была бы разделена на два лагеря. Если бы Михаэль пришёл в „Макларен“, у нас бы с ним возникли проблемы. У Шумахера была невероятная карьера, он выиграл множество титулов и установил множество рекордов, это блестяще. Но во времена своей карьеры я предпочёл видеть его машину в зеркале», — рассказал Хаккинен в интервью, размещённом на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

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