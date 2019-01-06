Култхард вспомнил об аварии с Шумахером на Гран-при Бельгии—1998

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард вспомнил о знаменитой аварии с Михаэлем Шумахером, которая произошла на Гран-при Бельгии в 1998 году. Тогда шотландец, отстающий на круг, долгое время не пропускал лидирующего в той гонке Шумахера.

В конечном итоге Култхард замедлился в одном из поворотов, но не оставил немцу места для обгона, в результате чего болиды столкнулись и «Феррари» Шумахера лишилась переднего колеса. Этот эпизод повлиял на расклад сил в общем зачёте. Чемпионом в том году стал напарник Култхарда по команде Мика Хаккинен.

«Шумахер был победной машиной. Он был королём нашего замка. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что мне очень повезло соперничать с самым успешным пилотом в истории нашего спорта. Наши отношения в конечном счёте получились дружескими. Но с самого начала это было соперничеством, к примеру такое, как вы видели в Бельгии в 1998 году. Я знал, что Михаэль будет зол. Спустя неделю после того эпизода мы встретились в Монце и пришли к компромиссу. Я сказал ему: „Михаэль, ты должен принять часть ответственности, ты пытался обойти меня“. Он ответил, что не разделяет мою точку зрения», — рассказал Култхард в интервью, размещённом на официальном канале Формулы-1 в YouTube.