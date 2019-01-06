Команда «КАМАЗ-Мастер» прошла технические проверки на Ралли «Дакар-2019»

Сегодня, 6 января в Перу начнётся 41-й в истории ралли-марафон «Дакар». В канун его старта команда «КАМАЗ-Мастер» прошла все соответствующие технические и административные проверки, сообщает её официальный сайт.

Каждый участник должен был представить личное досье, сфотографироваться, получить документы на машину, установить навигационное оборудование, а спортивные комиссары должны были тщательно проверить машины на соответствие техническому регламенту гонки — всего не менее десятка этапов.

Видео, посвящённое этапам проверок «КАМАЗ-Мастер», можно увидеть на официальном канале команды в YouTube.

В предстоящие две недели камазовцы будут отстаивать титул чемпионов «Дакара» в борьбе с основными участниками грузового зачёта: IVECO, TATRA, RENAULT, МАЗ, LIAZ.