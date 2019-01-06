Нифонтова: старт «Дакара» неумолимо приближается, нервишки начинают воспаляться

Мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова, которая примет участие в ралли «Дакар-2019» в зачёте «Original by Motul», рассказала о последних часах приготовления к старту ралли-марафона.

«Во время технических проверок сходу выяснилось, что новый мини-трекер, дублирующий иритрак, не помещается в место крепления, и, чтобы его установить, пришлось потратить ещё около часа. Когда, казалось бы, замаячил свет в конце тоннеля и я переместилась в ангар для финальных проверок, оказалось, что у меня нет с собой сигнального факела, который по регламенту должен быть в спасательном комплекте. Без него техническую комиссию пройти невозможно, и найти его вечером в Лиме — тоже из области фантастики.

Включив глазки котика из мультика про Шрека, я побежала спрашивать эту штуку у других участников, но ни у кого запасного не было. И когда отчаяние и мини-паника уже начали подкрадываться, на помощь пришли парни из чешской команды и в закромах нашли для меня эту штуку. Когда я почти выдохнула с облегчением, судья придрался к омологации на моем новом shoei. Ему не понравилось, что бирка с номером сертификата частично потёрлась, и мне прочитали лекцию, что это неправильно и что в следующий раз с такой биркой меня не пустят. Но в итоге спустя почти четыре часа я поставила финальный штамп в обходной книжке и двинулась в сторону закрытого парка.

Старт неумолимо приближается, нервишки потихоньку начинают воспаляться, но благодаря вашей поддержке этот стресс переносится гораздо легче, за что вам, друзья, огромное спасибо», — написала спортсменка на своей странице в «Фейсбуке».

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Ролик о подготовке Анастасии Нифонтовой можно посмотреть на странице Светланы Амеличкиной в YouTube.