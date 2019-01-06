Де Рой: победа — единственная цель на Ралли «Дакар»

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Жерар де Рой возвращается в эту гонку после годичной паузы. В преддверии её старта голландец поделился мыслями о перспективах команды, отметив, что единственная её задача — победа.

«2012 и 2013 годы были очень положительными. Нам нравится выступать на песке. В таких условиях нужно сохранять голову холодной и не переусердствовать, атакуя. Думаю, что в этот раз будет достаточно постоянно занимать третье место. Если ты каждый день будешь третьим, то у тебя будут хорошие шансы на общую победу. Для победы в зачёте не обязательно выигрывать этап, а тем более последний. Главное — сохранять хладнокровие и не атаковать слишком рьяно. Конечно, победа — единственная цель как для меня, так и для команды. Но не так уж и важно, кто станет победителем, если успех добудет наш экипаж», — приводит слова де Роя официальный сайт «Дакара».