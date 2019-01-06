Алонсо: битвы с Шумахером — лучшая часть моей карьеры

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о борьбе на трассе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, отметив, что именно эти моменты считает лучшими в карьере.

«Битвы с Шумахером — лучшее, что было в карьере, и не так важно, проигрывал я или побеждал. Ни до, ни после у меня не было столь напряжённых моментов. Идти с ним колесо в колесо было очень сложно, но гораздо сложнее было обогнать его. Он знал, что он сильнейший, легенда, и он защищал эти звания на трассе. Именно поэтому борьба с ним приносила такое удовлетворение, ведь я понимал, что соревнуюсь с легендой.

Полагаю, наследие Михаэля гораздо больше, чем мы думаем. У него была способность придавать всему величие. Многие нынешние пилоты выбрали автоспорт под влиянием Шумахера", — сказал Алонсо в интервью, размещённом на официальном канале Формулы-1 в YouTube.