Аль-Аттия: этот «Дакар» очень отличается от предыдущих

Катарский гонщик команды Toyota Gazoo Racing, двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нассер Аль-Аттия поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Дакар».



«Этот «Дакар» очень отличается от предыдущих. У нас всего одна страна и 70 процентов трассы — это песок и дюны. Это будет очень трудная гонка. Мы должны уважать наших соперников, но у нас хорошая машина, и после финиша на втором месте в прошлом году мы продолжили прогрессировать, так что нашей целью станет победа для «Тойоты».



В прошлом году мы столкнулись с проблемами, из-за чего получили штраф, в то время как Peugeot выступил очень сильно. В этом году возвращается Mini. Гонка будет короче, она станет ещё более сфокусированной, и нам не придётся тратить лишнее время на навигацию», — приводит слова Аль-Аттии официальный сайт «Дакара».