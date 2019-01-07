Узнайте о «Дакаре» больше: эксклюзив и видео с места событий

Перед стартом главного ралли-марафона планеты «Дакар»-2019 «Чемпионат» при поддержке компаний Toyota и Motul запустил рубрику, посвящённую предстоящей гонке. Наш корреспондент Светлана Амеличкина отправилась в Перу и будет с места событий передавать эксклюзивную информацию о ходе гонки, а также об интересных событиях на бивуаке, о которых зрителям обычно ничего неизвестно. Вас ждут интервью, материалы про неожиданных героев гонки, интересные видеоролики, подборки из социальных сетей и многое другое.



Вся информация помимо ленты статей и новостей будет собрана на отдельной странице, чтобы вы ничего не пропустили. Узнайте о «Дакаре» больше!

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