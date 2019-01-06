Перес: у Стролла определённо есть талант

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего соперничества внутри команды с Лэнсом Строллом.



«Я не очень хорошо знаю его как пилота. В Формуле-1 не так легко получше узнать пилота из другой команды. 95 процентов ваших результатов зависит от болида, на котором вы выступаете. В 2018 году он выступил плохо, но проблема была в болиде. Я думаю, что «Уильямс» столкнулся с большим количеством проблем.



Но у парня определённо есть талант. Он был на подиуме, он хорош на мокрой трассе, а теперь он собирается в отличную команду с одним из лучших инженеров в мире. Я думаю, что он окажется в хороших руках, чтобы раскрыть свой потенциал», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.