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Перес: у Стролла определённо есть талант

Перес: у Стролла определённо есть талант
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего соперничества внутри команды с Лэнсом Строллом.

«Я не очень хорошо знаю его как пилота. В Формуле-1 не так легко получше узнать пилота из другой команды. 95 процентов ваших результатов зависит от болида, на котором вы выступаете. В 2018 году он выступил плохо, но проблема была в болиде. Я думаю, что «Уильямс» столкнулся с большим количеством проблем.

Но у парня определённо есть талант. Он был на подиуме, он хорош на мокрой трассе, а теперь он собирается в отличную команду с одним из лучших инженеров в мире. Я думаю, что он окажется в хороших руках, чтобы раскрыть свой потенциал», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.

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