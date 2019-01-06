Р. Браун дал оптимистичный прогноз о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Спортивный директор Формулы-1 и близкий друг Михаэля Шумахера Росс Браун подчеркнул, что есть причины смотреть с оптимизмом на текущее состояние семикратного чемпиона мира и надеяться на его восстановление после травмы головы, полученной в 2013 году на горнолыжном курорте во Франции.



«Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается.



Михаэль оказал огромное влияние на своих коллег гонщиков. Это было из разряда разрушения соперников. Михаэль мог находиться на подиуме с двумя парнями, которые едва стоят на ногах, и при этом подпрыгивать вверх, а они смотрели на него, не понимая, с кем имеют дело», — приводит слова Росса Брауна Daily Mail.