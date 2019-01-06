Сергей Куприянов — о победе на СУ «Африки Рейс»: ехали почти в полную силу

Российский гонщик Сергей Куприянов прокомментировал победу на пятом этапе ралли-марафона «Африка Рейс»-2019.

Второе место на этапе заняли Патрик Мартин и Дидье Биго, проиграв Куприяновым 36 секунд, а третьими стали супруги Жан-Ноэль и Рафа Жульен.



Лидеры генеральной классификации Доминик Лор/Кристоф Креспо уступили братьям Куприяновым 4 минуты на этом этапе.



«Быстрый спецучасток, проехали с удовольствием. Мы уже привыкли к машине и управлению, и на этом этапе не страшно было повредить колеса, так как камней не было, поэтому ехали почти в полную силу. Была сложная навигация, в трёх местах пришлось покружить, но на чутьё выскакивали правильно. Впереди нас ждёт самая сложная часть гонки. Мавритания непредсказуема! Это самая интересная коварная и особенная часть марафона. В Марокко много гонок, а вот в Мавритании, кроме «Африки Рейс», нет ни одной!» — подчеркнул Сергей Куприянов.